Аби не допустити аварії на станції, цивілізований світ має змусити представників держави-терориста залишити ЗАЕС. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко у коментарі для американського телеканалу Newsmax, передає Урядовий портал.

«Відповідальність за можливу катастрофу на ЗАЕС несе країна, яка розпочала війну, яка окупувала станцію. Можна очікувати від росіян будь-якої поведінки. Вони можуть зайти так далеко, наскільки цивілізований світ дозволить їм це зробити», - вважає очільник Міненерго.

Герман Галущенко підкреслив, що першочергове завдання наразі – змусити росіян залишити станцію.

«Будь-які ігри з атомною енергетикою – це загроза для сотень тисяч людей, які можуть зазнати радіоактивного впливу. Це діти, літні люди. Очевидно, що не можна допустити будь-якого інциденту на станції, за певних сценаріїв наслідки аварії можуть відчути і сусідні з Україною країни», - додав він.

Міністр також наголосив на необхідності введення санкцій щодо російської ядерної галузі, адже санкції можуть стати реальним інструментом і змусити рф повернутися за стіл переговорів для домовленостей про деокупацію ЗАЕС.

Герман Галущенко також подякував США за підтримку, яка надається Україні, нагадавши, що Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але і за цінності, які закладені в основу Конституції Сполучених Штатів Америки.