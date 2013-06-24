«Рішення НКРЕКП про підняття тарифу на водопостачання для населення є необгрунтованим та не відповідає умовам військового часу», - заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи відповідне рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр підкреслив, що НКРЕКП не обговорювало це чутливе для суспільства рішення з Міненерго та іншими представниками Уряду.

Герман Галущенко відмітив, що це далеко не перше рішення, яке ухвалюється комісією без належного обговорення. Як приклад, Міністр навів рішення НКРЕКП щодо перегляду граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії. Пропозиція про новий рівень прайс-кепів, що була озвучена з голосу одним із членів комісії та потім ухвалена, принципово відрізняється від попередньої пропозиції, яка була предметом публічного обговорення із залученням ключових енергокомпаній країни

Очільник Міненерго підкреслив, що на Україну чекає надскладний опалювальний сезон. Зараз реалізується наймасштабніша ремонтна кампанія в енергосекторі за часи незалежності. Тому кожне рішення будь-якого державного органу має допомагати енергокомпаніям якнайшвидше відновитись після безпрецедентних російських атак та якнайкраще підготуватись до наступної зими

Міністр нагадав, що напередодні Президент України підписав закон, що імплементує у національне законодавство Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT) який встановлює нові високі стандарти в діяльності НКРЕКП, проте подібні рішення комісії не відповідають таким стандартам.