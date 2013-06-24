Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне. Сторони обговорили проекти з відновлення енергетичного сектору України, зокрема в галузі атомної, гідроенергетики та в нафтогазовій галузі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго поінформував співрозмовників про поточний стан енергосистеми, а також ремонтні роботи, які тривають для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, що постраждали внаслідок російських атак.

Герман Галущенко підкреслив, що нині ведеться масштабна ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах у межах підготовки до наступного опалювального сезону, який може проходити у досить складних безпекових умовах.

Міністр також акцентував на реформах, які здійснюються державою з метою стабілізації та лібералізації електроенергетичного ринку, а також заходах, які вживаються для приведення українського законодавства в енергетичній галузі до європейських стандартів.

Герман Галущенко подякував ЄБРР за постійну підтримку енергетичного сектору України. Сторони обговорили реалізацію низки проектів в енергетичній сфері. Зокрема, проекту щодо спеціальної капітальної підтримки НЕК «Укренерго», проекту щодо підтримки енергетичної безпеки та декарбонізації газового сектору НАК «Нафтогаз України», проекту екстреного відновлення гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго».

Окрему увагу сторони приділили проектам співпраці з НАЕК «Енергоатом», які покликані забезпечити ядерну безпеку та подальший розвиток галузі.