Атомна енергетика стоїть на порозі ренесансу, і Україна разом з усім цивілізованим світом розвиватиме цю галузь. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Національному телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

«У нас величезний прогрес в атомній енергетиці. Є плани будівництва атомних блоків – на Хмельницькій АЕС. Це реальні проекти, устаткування для яких ми вже зараз будемо закуповувати», - підкреслив він.

Очільник Міненерго нагадав, що у межах глобального Кліматичного саміту COP28 було ухвалено декларацію про необхідність збільшення втричі потужностей атомної енергетики до 2050 року.

«Важливо, що тепер це світовий тренд. Ренесанс атомної енергетики відбуватиметься, бо без неї не буде «зеленого» переходу», - наголосив Міністр.

Водночас Герман Галущенко зазначив, що будь-який ядерний інцидент на окупованій росіянами Запорізькій АЕС може зупинити цей ренесанс. Тому важливою є якнайшвидша деокупація ЗАЕС і передача станції під повний контроль українського оператора.