Завантаження ядерного палива у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців НАЕК «Енергоатом» має відкрити шлях до санкцій проти росії у відповідній галузі. Таку думку озвучив Міністр енергетики Герман Галущенко, передає Урядовий портал.
«Не залишилося жодної перепони для того, аби накласти санкції на російську атомну галузь», - додав Міністр.
Він зазначив, що до цього ядерне паливо цього типу виготовлялося виключно росією, через що країни, які його використовували, були залежними від держави-терориста. Цей аргумент, зокрема, використовувала низка держав, аргументуючи під час відповідних перемовин свою відмову від накладання швидких санкцій на російську атомну галузь.
«Зараз уже ведеться робота з низкою європейських країн, підписані відповідні документи. Ми працюємо над тим, аби замінити росію на ринку ядерного палива», - додав Герман Галущенко.