Закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка, а в ПСГ закачано вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час поїздки на один з об’єктів АТ «Укртрансгаз» у Львівській області.

Очільник Міненерго додав, що з наближенням зими навантаження на газовидобувні та газорозподільні підприємства буде зростати. Адже через ускладнення логістичних маршрутів збільшено використання газу для виробництва електроенергії.

Також Герман Галущенко відзначив ефективну роботу всієї команди НАК «Нафтогаз України», зокрема «Укртрансгазу», одним з результатів якої стала сертифікація українських ПСГ за європейськими нормами. Це створило можливості для зберігання в Україні газу іноземних компаній.

Європейські компанії вже почали активно закачувати блакитне паливо в українські ПСГ, де зберігається вже близько 600 мільйонів кубів іноземного газу. А це важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки України та всього європейського континенту.