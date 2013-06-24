Під час робочої поїздки на Львівщину Міністр енергетики України Герман Галущенко провів виїзну нараду щодо стану виконання заходів з відновлення та захисту на енергетичних об’єктах критичної інфраструктури і підготовки до опалювального сезону 2023/24 року. Серед учасників - керівництво області та міста Львова, Державної інспекції енергетичного нагляду, НЕК «Укренерго», представники Держспецзв’язку, ДСНС, СБУ, НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Минулої зими була досить складна ситуація, ворог системно здійснював терористичні атаки на енергетику, і критична енергетична інфраструктура Львівщини значно постраждала. Маємо підготуватися до майбутньої зими з урахуванням того, що терористи продовжуватимуть атаки. Наше завдання - максимально убезпечити споживачів від можливих відключень електропостачання», - зазначив Міністр.

Очільник Міненерго наголосив на важливості координації відповідних зусиль на рівні держави, місцевої влади та енергетичних компаній.

«У нас спільна мета, і нам потрібно закінчити підготовку до зими, враховуючи найгірші сценарії. Якщо ви бачите, що не вистачає якихось засобів або обладнання для виконання поставлених завдань – кажіть про це, не замовчуйте, ми всі мобілізуємо зусилля і допоможемо», - зазначив він, звертаючись до учасників наради.

Герман Галущенко особливо підкреслив важливість заходів з посилення фізичного захисту енергооб’єктів від можливих атак ворога, а також завершення відновлювальних робіт та планових ремонтів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький своєю чергою зазначив, що Львівщина є стратегічною областю, на території якої розташовані міждержавні перетини для експорту/імпорту електроенергії, а також найбільші підземні газові сховища: «Тому ми маємо велику відповідальність щодо забезпечення роботи стратегічних об’єктів під час зими. Треба, щоб ми пройшли цю зиму не гірше, ніж минулу».

Львівський міський голова Андрій Садовий наголосив на важливості забезпечення енергетичної безпеки міста, нагадавши, що Львів на сьогодні виконує роль великого гуманітарного хабу, який щодня приймає, зокрема, велику кількість поранених і залишається місцем прихистку для переселенців.

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян підкреслив важливість забезпечення області належною кількістю трансформаторів, які прицільно знищувалися ворогом протягом минулого опалювального сезону, зокрема на об’єктах НЕК «Укренерго». Також він звернув увагу на відставання «Львівобленерго» від графіка виконання робіт щодо підготовки до зими та наголосив на необхідності їх прискорення.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький поінформував учасників наради про стан об’єктів оператора в області і заходах, які вживаються для їх відновлення і посилення фізичного захисту. Він також зазначив, що внаслідок ворожих атак значно постраждала система пожежогасіння на двох підстанціях, яка наразі також відновлюється.

Член правління, директор з корпоративних та регуляторних відносин Групи Нафтогаз Іван Лукеря доповів про обсяги закачування газу в підземні сховища і плани накопичити достатні запаси блакитного палива для стабільного проходження ОЗП. Також представник Нафтогазу зазначив, що компанія прийняла у вигляді гуманітарної допомоги значну кількість засобів резервного живлення, які допоможуть забезпечувати роботу ключових потужностей у разі відсутності електропостачання. Для їх роботи також сформовано необхідні запаси палива.

Начальник управління Держспецзв'язку у Львівській області Сергій Жук розповів про моніторинг стану інженерного захисту на об’єктах та повідомив про розроблення службою практичного плану стійкості критичної інфраструктури.

Заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Роман Рудак своєю чергою наголосив на позитивних зрушеннях у підготовці енергетичних об’єктів після початку проведення керівництвом Міненерго відповідних регулярних виїзних нарад.

Окремо представник ДСНС підкреслив необхідність дотримання правил пожежної безпеки на об’єктах, а також забезпечення персоналу засобами захисту та можливостями мати доступ до укриттів. Після наради міністр разом з представниками відповідних організацій та установ проінспектує стан підготовки до опалювального сезону ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Львівщини.