Так називається художньо-документальна повість, що вийшла друком у сумському видавництві «Мрія» і належить перу відомого українського журналіста й письменника, колишнього власкора «УК» у Сумській області Петра Нестеренка. Книжку присвячено життю і подвигу Героя України уродженця Сумщини Сергія Табали (позивний «Сєвєр»), який назавжди залишився 18-річним, загинувши 6 листопада 2014 року під час оборони Донецького аеропорту.
До цього Сергій закінчив сумську спеціалізовану школу № 9, навчався в сумському хіміко-технологічному центрі ПТО, звідти пішов на київський Майдан, а потім став бійцем 5-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор». Сторінка за сторінкою автор веде оповідь про становлення юнака як громадянина і патріота України, яка була для нього головною зорею, надихала на величні й добрі справи.
Петро Нестеренко виконав велику роботу, зібравши довідковий матеріал про юнака, ім’ям якого названо одну з вулиць обласного центру. До речі, саме Сергій Табала як наймолодший кіборг став прообразом скульптури на честь добровольчих батальйонів, що встановлено в селі Святопетрівському Києво-Святошинського району й відкрито рік тому.
Найближчим часом у Сумах заплановано низку презентацій цього видання за участі не тільки автора, а й рідних, близьких, побратимів Сергія Табали, широкої громадськості.