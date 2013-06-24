До Дня залізничника, який відзначатиметься 4 листопада, Укрпошта презентує поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди». Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться 1 листопада в Києві, спецпогашення – у всіх регіонах України. Штемпелі АР Крим та Севастополя прикріплені до Києва, Луганської області – до Покровська Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За час широкомасштабної війни Укрзалізниця стала символом національної незламності: евакуація понад 4 млн людей, безперебійний вантажний і пасажирський рух, пожежна та ремонтна допомога при ліквідації наслідків ракетних ударів, відновлення сполучення до деокупованих міст. Українські залізничники, які перші місяці війни працювали в надскладних та небезпечних умовах, без сну та відпочинку стали справжніми «залізними людьми», які тримають тил нашої країни.

«Війна поставила перед кожною великою компанією ряд викликів. Укрзалізниця довела, що здатна впоратися з найтяжчими з них, ставши невід'ємною складовою для повноцінного функціонування нашої країни. Пишаюся, що Укрпошта та Укрзалізниця є міцним тандемом, який працює проти ворога та задля спільної Перемоги. Попри непрості для країни часи ви створюєте унікальні проєкти, розвиваєте та покращуєте свій сервіс, запускаєте нові міжнародні маршрути. Вірю, що скоро потяги Укрзалізниці вирушать до Донецька, Маріуполя, Сімферополя, Луганська та інших тимчасово окупованих міст нашої країни», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Блок складається з двох марок «Евакуаційний потяг. Херсон →» та «→ Львів. Евакуаційний потяг», який розповідає історію справжнього героїзму та стійкості залізничників. 3 травня 2023 року росіяни впродовж дня завдавали масованих обстрілів по цивільному населенню Херсона, а після обіду обстріляли залізничний вокзал, поціливши у вагон. Попри небезпеку, хаос, повітряну тривогу, залізничники діяли злагоджено та професійно: відчепили охоплений полум’ям вагон, надали медичну допомогу пораненому провіднику та швидко здійснили посадку пасажирів до вцілілих вагонів.

Потяг № 109 Херсон – Львів вирушив зі станції Херсон із затримкою на 14 хвилин, а вже 4 травня він за графіком прибув до Львова.

«Це перший в історії незалежної України поштовий блок, присвячений роботі залізничників. Тут відображена лише одна з тисячі історій, коли залізничники, ризикуючи життям, виконували свою роботу. Про деякі такі героїчні історії ми вже розповідаємо, про інші зможемо говорити лише після нашої перемоги. Залізничники, як і наші колеги поштарі, навіть в умовах широкомасштабної війни продовжують працювати в режимі 24/7 та залишаються надійним партнером для наших клієнтів та для нашої держави», – наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Тираж поштового блока – 150 000 примірників. Номінал кожної марки – W = еквівалент 1,5 $ (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом масою до 50 г до іноземних держав). Тираж конверта «Перший день» – 40 000 примірників, карток – 80 000 примірників.

Придбати поштовий випуск можна з 1 листопада у відділеннях поштового зв’язку, а також за посиланням у філателістичному магазині Укрпошти.

Художник поштового блока, конверта «Перший день» та картки – Віктор Грудаков.

Нагадаємо: випуск «Героїчні професії» присвячено людям різних спеціальностей, які сміливо та самовіддано працюють задля Перемоги нашої країни. Серія розпочалась у 2023 р. поштовим блоком «Воїни світла. Воїни добра» та продовжується сьогодні випуском «Залізні люди», що адресовано героїчній роботі українських залізничників.