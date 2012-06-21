У Снігурівці, що на Миколаївщині, ледве не трапилася трагедія — двоє дітей віком 8 та 10 років провалилися під кригу на річці Інгулець. Граючись на льоду, першим провалився 8-річний хлопчик, який почав тонути. Побачивши це, йому на допомогу кинулась його 10-річна сестричка, яку також не витримала крига.
Усе могло б закінчитися трагедією, якби не місцева жителька Таміла Чернюк, яка в той час на подвір’ї розмовляла по телефону і побачила, що на річці сталася біда. До речі, у цей час вдома у Таміли була її маленька дитина. Жінка в самому халаті пробігла до річки, не вагаючись кинулась у крижану воду і витягла дітей на берег. Інша місцева жителька Оксана Дмитрусенко, яка живе біля річки і стала свідком цього випадку, забрала постраждалих та відігріла їх, чекаючи приїзду бригади швидкої допомоги. Таміла Чернюк — дружина учасника бойових дій на сході України, а врятовані діти — Анна та Данило — з родини Станіслава Євдокимова, який також брав участь в АТО.
Місцева влада висловила вдячність мужній жінці, а голова Снігурівської райдержадміністрації Інна Бойко відзначила Тамілу Чернюк почесною грамотою Снігурівської районної державної адміністрації за відвагу та проявлений героїзм під час порятунку дітей. Також рятівниця отримала приємні подарунки — історичну книжку місцевих авторів «Снігурівщина: із минулого — в майбутнє» та мобільний телефон як компенсацію за втрачений під час рятування дітей.
Як зазначила очільниця району, «не кожен може похвалитися такою сміливістю, щоб пірнути в крижану воду, аби, ризикуючи своїм життям, урятувати дітей. Від себе особисто та від імені всіх мешканців Снігурівщини дякую вам за героїчний та відважний вчинок. Снігурівщина повинна знати своїх героїв! І це гідний приклад, аби ми всі розуміли, що життя безцінне. Вами пишаються Снігурівщина і вся Миколаївщина. Дякую вам за рішучість, сміливість, чуйне серце та врятовані життя».