99 років тому поблизу залізничної станції Крути українська патріотична юнь прийняла нерівний бій із червоними військами. Їм, як сказав поет Богдан-Ігор Антонич, довелося стати за Україну й проти більшовизму «муром, шанцем душ і тіл». «Постріляні, порубані, але незборимі зосталися тут лежати сини України», — це вже стверджує одна з численних народних балад. Своєю мужністю, хоробрістю, жертовністю молоді Герої Крут запалювали бойовий дух наступних поколінь українців, які боролися з ворогом, що нападав на нашу землю. Нині російський агресор зі своїми посіпаками-бойовиками знову розриває вибухами український Донбас, окупував Крим. «Вони, крутянці, боролися, щоб ми перемогли!» — гасло сьогодення й дня вшанування їхньої пам’яті. Чимало велелюдних заходів з цієї сумної дати організували й на Львівщині та Тернопіллі.
У Львові, скажімо, відправлять поминальну молитву за полеглими під Крутами. Відтак живі квіти ляжуть на могилу Ігоря Лоського, який отримав важке поранення під час цього історичного бою, а нині похований на Личаківському кладовищі. У місті Лева знайшов вічний спочинок ще один крутянець — Андрій Лазаренко. На його могилі також запалять лампадки.
Львівське товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» — єдина в Україні громадська організація, яка, крім пошукових робіт, захоронень вояків та їхнього перепоховання, займається творенням художньо-документальних фільмів на українську історичну тематику, як, звісно, і реконструкцією воєнних баталій, зокрема, легіону Українських січових стрільців, інших українських військових формувань.
Принагідно зазначу, що з 40 учасників товариства «Пам’ять» двадцятеро першими пішли на передову, коли російський агресор 2014 року поліз на українську землю. Цієї неділі вони покажуть львів’янам і гостям міста в парку «На валах» динамічне театралізоване військово-історичне дійство «Бій за станцію Крути».
Вихованці Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут вшанують 99-ту річницю подвигу крутянців урочистим проходженням, а відтак організують і вечір-реквієм.
У Тернополі в обласній бібліотеці для молоді теж відбувся вечір пам’яті «Бій під Крутами», в якому взяли участь учні навчальних закладів файного міста. Слово мав заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик, який наголосив юним, що нині наш святий обов’язок — зберегти пам’ять про ці героїчні сторінки нашої історії, а найкращий спосіб проявити свій патріотизм та любов до рідної країни — це розвиватися, самовдосконалюватися й виконувати кожну свою роботу лише якнайкраще.