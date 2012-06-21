Такого зосередження військових і невійськових аспектів гібридної війни, яке звалилося на Україну у 2014 році, світ ще не знав, як не знав такого брутального порушення елементарних норм цивілізованого життя на нашій земній кулі.
Про це в інтерв’ю, опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр», заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін.
За його словами, гібридна війна як явище виникла не у 2014 році, оскільки «її окремі прояви спостерігалися і до цього в різних країнах, у різних конфліктах».
Горбулін вважає, що те, що відбулося у 2013 і 2014 роках, наблизило світ до горизонту, за яким він став практично «некерованим, коли була зруйнована вся архітектура глобальної безпеки, порушено багато законодавчих актів, які цьому світу забезпечували верховенство права». «Все це було зруйновано поведінкою Російської Федераці», – наголосив вчений.
Окремі інструменти гібридної агресії застосовувалися РФ до України і до розгортання нинішнього конфлікту: це економічний та інформаційний тиск. Проте, на думку Володимира Горбуліна, найбільшої шкоди завдала «нещадна щодо українців експлуатація можливостей відкритого інформаційного простору». «І коли почалося військове вторгнення Росії в Україну, весь наявний арсенал гібридної війни було задіяно відкрито», – констатував Горбулін.