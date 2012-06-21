Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни, яку веде проти нас РФ, вважає Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.
«Бойові дії тривають на сході нашої країни вже три роки і переросли за тривалістю і за масштабами формат АТО. Антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в межах АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські й місцеві вибори, а також визволили значну частину окупованої території України. Настав час перейти до нового формату захисту країни», — наголосив в ексклюзивному інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна високопосадовець.
Чинне українське законодавство, за його словами, передбачає два основні випадки, коли дозволено бойове застосування Збройних сил: оголошення війни й антитерористичної операції. «Незважаючи на поширену думку, згідно з нашим законодавством, запровадження воєнного стану передбачає лише наявність особливого правового режиму в країні або в окремих регіонах і не надає автоматичного права на використання Збройних сил та інших військових формувань», — пояснив Секретар РНБО, додавши, що законодавство формували на основі уявлень ХХ століття про класичну війну, воно не враховує необхідності протистояти гібридній агресії, яку давно веде проти нас РФ.
Тому настав час визначити новий формат, який дасть змогу ефективно захистити Україну від гібридних методів війни, що застосовує Росія проти нас. «Настав час не просто визнати окупованими деякі регіони Донецької й Луганської областей, а чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх визволення. Необхідна ефективна технологія захисту країни, а для цього законодавчо потрібно надати Президентові право застосовувати ЗСУ та інші військові формування проти гібридної агресії РФ», — підкреслив Секретар РНБО України.
Він також наголосив на необхідності створення постійно діючого в зоні протистояння оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління військами та всіма силовими структурами, а також військово-цивільними адміністраціями.
Такий підхід, підкреслив Секретар РНБО, «тільки посилить фундамент мінських угод, оскільки їх реалізація не можлива без вирішення питань безпеки і без визволення окупованої української території».
«Це надзвичайно серйозне питання, яке потребує обговорення у професійному експертному середовищі, — окреслив перспективу Олександр Турчинов. — Уточнений законопроект «Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей» буде представлено Президентові. Після цього, сподіваюся, його оперативно буде внесено до Верховної Ради».
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