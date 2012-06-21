Нещодавно в селищі Стрижавка Вінницького району меблева фабрика «Геліка» відкрила новий виробничий підрозділ на 120 робочих місць, що є одним з прикладів регіонального розвитку. Адже коли людина має роботу, то добре всім: родині, місцевому бюджету, громаді. Праце­влаштованість формує соціальну стабільність, із праці надходять кошти на розвиток соціальної інфраструктури.

А днями у Стрижавці у приміщенні селищної ради запрацювало новостворене віддалене робоче місце для обслуговування відвідувачів фахівцями Вінницького приміського об’єднаного управління Пенсійного фонду в області. Це вже 45-те віддалене робоче місце в області. Тож майже 213 тисяч жителів громад, із яких понад 60 тисяч пенсіонерів, мають змогу не виїжджаючи до районного центру отримати необхідні послуги за місцем проживання.

«Подальший розвиток надання якісних послуг та їх максимальне наближення до населення — пріоритет у роботі органів фонду. До кінця цього року заплановано відкриття ще не менш як 20 віддалених робочих місць», — запевнила начальник головного управління Пенсійного фонду в області Олена Корчака.

Під час відкриття агентського пункту присутнім продемонстрували алгоритм роботи на віддаленому робочому місці з використанням сучасних інформаційних технологій.

Заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко повідомила жителів селища, що бюджетом Пенсійного фонду на цей рік передбачено своєчасну виплату пенсій. Підвищення пенсійних виплат можливе за умови спільних з органами місцевої влади заходів щодо легалізації трудових відносини і заробітної плати, підвищення зар­плати. «Отримуватимемо надходження і відповідно виплачуватимемо підвищену пенсію», — зазначила вона.

Тож працевлаштованість пенсію береже. На початок минулого року в області налічувалося 780 тисяч жителів віком 17—60 років. 280 тисяч осіб працювали, 180 тисяч було зайнято в малому бізнесі, 30 тисяч безробітних. А майже 300 тисяч осіб перебувають поза цими секторами у так званому сірому ринку: хтось поїхав на заробітки, хтось у тіні, на сезонних роботах.

«Внесення змін до законодавства про пенсійне забезпечення дало великий поштовх для детінізації. Працюємо над створенням умов для того, щоб дати людям роботу», — зауважив голова облдержадміністрації Валерій Коровій на засіданні колегії головного управління ПФ в області. Він повідомив, що торік у Вінницю увійшла американська компанія, де нині працює майже 1000 осіб, а до кінця цього року буде працевлаштовано ще 1200. Завершуються перемовини з відомою японською компанією, яка протягом 3 років створить в обласному центрі майже 4 тисячі робочих місць. В області реалізують другий етап політики зайнятості, спрямований на створення висококваліфікованої робочої сили.

Безумовно, важливо не лише забезпечити людей роботою, а й підвищувати заробітну плату. Інакше навряд чи відбуватиметься детінізація ринку праці, навряд чи ті, хто нині працює за кордоном, відмовляться від заробітків. Керівництво Вінницької облдержадміністрації формує конкурентне середовище. Діалог з інвесторами такий: якщо вони входять на ринок області, то мають декларувати заробітну плату на 20% і більше вищою, ніж на ринку.

«Ми докладаємо всіх зусиль до створення конкурентних умов, щоб людина мала право вибору. Якщо це зробимо, рухатимемося вперед. І наше спільне завдання — органів влади, пенсійного забезпечення, соціальних та економічних служб — дати людям надію. Людина має відчувати комфорт, упевненість і повагу до себе», — зауважив Валерій Коровій.