19 листопада — день працівників гідрометслужби України. Цього року виповнюється 20 років з часу затвердження професійного свята працівників гідрометслужби України.

Хоч ця праця не дуже помітна, але фактично ніхто без неї не обходиться. І справді, хто замислюється над тим, як складають прогноз погоди? А ще існують і прогнози водного режиму річок, урожайності сільськогосподарських культур тощо.

Основа цієї діяльності — спостереження на метеостанціях і гідрологічних постах. Незалежно від того, який день — будній чи святковий, почуваєшся добре чи не дуже, валить сніг чи стоїть спека, спостереження у чітко визначений строк потрібно виконати, а їх результати надіслати в Український гідрометцентр. Саме там, використовуючи відповідні дані, чаклують над прогнозами.

Зрозуміло, що помітні зміни в роботу працівників гідрометслужби внесла сучасна російсько-українська війна. У перші її тижні частина метеостанцій і гідрологічних постів опинилася на окупованій території. Однак і за цих умов багато хто продовжував спостереження на очах у ворога, ризикуючи життям.У таких умовах, зокрема, працювала метеостанція в Чорнобилі. Іншим прикладом сміливості та винахідливості була реєстрація рівня води в Херсоні після підриву Каховської ГЕС.

Значної шкоди наявній матеріально-технічній базі завдали обстріли та ракетні удари ворога. Чимало приладів та обладнання знищено. Так, уже в перші дні широкомасштабного вторгнення було розбито дуже дорогий радіолокатор у Борисполі. Здебільшого окупант свідомо трощив усе, до чого міг дотягнуться, не тямлячи, що воно таке. Утім, на те й існує таке поняття як варвар.

Протягом війни значний обсяг конче потрібної роботи виконували й надалі виконують співробітники Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, що, як і вся гідрометслужба, підпорядкована Державній службі України з надзвичайних ситуацій. У цьому разі основну увагу надано узагальненню інформації, а також методичній допомозі працівникам на мережі спостережень. Поміж іншого тут оцінюють шкоду довкіллю, якої завдав і, на жаль, досі завдає окупант.

Чимало фахівців гідрометслужби нині захищають нашу землю від ворога. Тож якщо раніше основними правилами діяльності ДСНС і зокрема працівників гідрометслужби були відповідальність і професіоналізм, нині додалася ще й самовідданість.