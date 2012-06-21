Привітати королеву Великобританії Єлизавету ІІ із 90-річним ювілеєм вирішили торік навесні учні Козелецької гімназії №1, що на Чернігівщині.
Учасники «Євроклубу» в кращих англійських традиціях — чемно, приязно та вишукано висловили найкращі побажання голові держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Вони надіслали їй листи та вітальні листівки до Букінгеймського палацу у Лондон.
Напередодні Нового року надійшла відповідь. На сайті обласного управління освіти і науки повідомляється, що це був особливий конверт з відповіддю на фірмовому бланку з гербом і водяними знаками. Також у конверті було фото Королеви з окремою листівкою — це свідчення того, що юних гімназистів внесено до списку друзів королеви.