До такої акції протесту шахтарі державного підприємства «Первомайськвугілля» та ПАТ «Лисичанськвугілля» вдалися через борги із заробітної плати.
«Вони написали заяви й передали адміністрації підприємства, в яких зазначили, що вже не мають сил — ані фізичних, ані моральних — працювати на порожній шлунок», — написав на своїй сторінці у фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець про настрої шахтарів копальні «Гірська» ДП «Первомайськвугілля».
До таких дій вдалися й гірники шахти «Новодружеська», а працівники шахти імені Г. Капустіна (обидві копальні входять до складу ПАТ «Лисичанськвугілля») заявили про схожі наміри.
За словами голови Лисичанської територіальної профспілкової організації гірників Володимира Іванишина, на засіданні президії ухвалено рекомендацію трудовим колективам «повернутися до розгляду питання про проведення акцій протесту після 15—16 жовтня».
За даними Луганської обласної федерації профспілок, борги перед шахтарями «Первомайськвугілля» перевищують 150 мільйонів гривень, а перед працівниками «Лисичанськвугілля» — 136,6 мільйона гривень. Зростають борги з єдиного соціального внеску (ЄСВ), що може обернутися для кожного з гірників браком страхового стажу під час виходу на пенсію.
За даними Державної служби статистики, Луганська область серед лідерів за боргами із заробітної плати разом із Донецькою: на 1 вересня борги із зарплат в області становили 490,6 мільйона гривень. На ці дві області припадає майже третина всіх боргів із зарплати у країні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»