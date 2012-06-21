Під час зустрічі в Мадриді Президента Петра Порошенка з королем Іспанії Феліпе VI було відзначено, що за понад чверть століття від часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Королівством Іспанія основними принципами, що характеризували двосторонню взаємодію, були дружба та взаємна повага.
Президент високо оцінив підтримку Іспанією суверенітету й територіальної цілісності нашої держави у протидії російській агресії. Король Феліпе VI відзначив чітку позицію України на підтримку єдності Іспанії у світлі останніх подій у Каталонії.
Петро Порошенко ознайомив Феліпе VI з розвитком ситуації на тимчасово окупованих Донбасі та в Криму й висловив сподівання на сприяння іспанської сторони у звільненні українських заручників і політв’язнів, яких незаконно утримують у російських тюрмах.
Під час зустрічі із представниками іспанського бізнесу Петро Порошенко розповів їм про реформи, які проводить наша держава для створення комфортних умов для інвесторів і бізнесу. Зокрема, про стабілізацію макроекономічної ситуації, банківського та фінансового секторів, відновлення економічного зростання, проведення судової та реформи енергетичного сектору, розбудову інфраструктури, створення прозорих умов для приватизації.
А дружина глави держави Марина Порошенко зустрілася з міністром з питань освіти та досліджень уряду Мадридської автономної області Рафаелем ван Гріекеном. Перша леді ознайомилася з іспанським досвідом впровадження інклюзивної освіти й поділилася вітчизняними напрацюваннями щодо створення школи рівних можливостей в Україні.
Глава нашої держави не міг не скористатися нагодою зустрітися з президентом футбольного клубу «Реал Мадрид» Флорентіно Пересом. Петро Порошенко привітав керівництво клубу з черговою історичною перемогою — здобуттям 13 Кубка чемпіонів УЄФА з футболу. Президент ФК «Реал Мадрид» високо оцінив організаційний рівень, який забезпечила Україна для проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів.
Обговорено можливі шляхи активізації взаємодії між Україною та Іспанією у галузі спорту. А на завершення зустрічі Флорентіно Перес подарував Президентові України футболку клубу із символікою першого номера та прізвищем Порошенка.