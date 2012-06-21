Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення генерал-полковника Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Глава держави призначив Головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного.

Це рішення Президента є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони України та в секторі безпеки.

Володимир Зеленський вважає безумовним пріоритетом здатність керівників усіх рівнів на сто відсотків виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії.

«Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що слід активізувати роботу як у Міністерстві оборони, так і в Збройних Силах.

«Ротації чи заміна керівників не мають розглядатися як щось надзвичайне. Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити», – сказав Володимир Зеленський.

Президент очікує, що на всіх рівнях у Збройних Силах, Міністерстві оборони та в структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України.

«Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання майже всіх завдань – від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їхнього забезпечення. Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Глава держави звільнив Михайла Коваля з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Першим заступником секретаря РНБО призначено Руслана Хомчака.