Понад 200 північних оленів на Шпіцбергені було знайдено мертвими на норвезькому архіпелазі Шпіцберген. Це один з найвищих зареєстрованих показників смертності з початку моніторингу з 1978 року, і вчені вважають, що зміна клімату зіграла тут ключову роль.
Згідно з повідомленням на веб-сайті Норвезького полярного інституту, північний олень (Rangifer tarandus platyrhynchus) переніс помірну зиму і помер від голоду через брак їжі.
Ті, хто не помер від голоду, були знайдені з недостатньою вагою.
«Страшно знайти так багато мертвих тварин. Це жахливий приклад того, як зміна клімату впливає на природу», – сказав екологічний дослідник Норвезького полярного інституту Онвік Педерсен. «Це просто сумно».
Північний олень на Шпіцбергені, ендемічний для архіпелагу, вважається особливим для норвезьких вчених, оскільки він є ключовим видом, життєво важливим для екосистеми тундри.
Хоча їх хижаки нечисленні, туші оленів є важливою частиною раціону песця (Vulpes lagopus), який також мешкає в цьому регіоні. Таким чином, будь-яка зміна кількості оленів, ймовірно, вплине і на інші популяції тварин, а також на ріст рослинності.
Екологи вважають, що нестача продовольства була викликана температурою в Арктиці. Це призводить до збільшення кількості опадів протягом зими, сніг замерзає на землі, утворюючи твердий, товстий шар льоду.
Зазвичай олені можуть викопати мох зі снігу, але крижаний шар непроникний, тому олені голодують і вимирають.
Крім того, більш тепла погода може призвести до більш тривалого сезону розмноження. Це, можливо і добре, але взимку це призведе до посилення конкуренції за їжу і збільшення ризику для її пошуку. Олені підніматимуться схилами гір, щоб досягти більш високої рослинності. Найслабші тварини під час такого переходу рідше виживають. А це означає, що старші вимруть першими, як і дуже молоді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»