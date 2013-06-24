Три грантові угоди за програмою «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України» реалізовуватимуть в Україні впродовж наступних 3 років. Сума безповоротного фінансування від Глобального фонду за ними перевищує 165 млн доларів. Запит на 2024-2026 роки до Глобального фонду Україна подала 29 травня. Згідно з рішенням правління Глобального фонду три гранти для України погоджено. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Повномасштабна війна поставила перед нашою медичною системою чимало викликів. Завдяки підтримці та активній залученості міжнародних партнерів ми навіть в таких складних умовах маємо можливість продовжувати реалізацію важливих для нас програм. Дякую правлінню Глобального фонду за погодження надісланого нами запиту та виділення 165 млн доларів безповоротної фінансової допомоги на програми 2024-2026 років. Ці кошти будуть спрямовані на медичне забезпечення українців, що живуть з ВІЛ та туберкульозом, а також протидію соціально небезпечним хворобам», — зазначив Міністр охорони здоров’я України — голова Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД Віктор Ляшко.

Попередня програма Глобального фонду на 2021–2023роки частково виконувалась вже в умовах повномасштабної війни та активних бойових дій. Завдяки гнучкому підходу Глобального фонду та адаптації програми до нових викликів вдалося змінити та адаптувати роботу програм. Зокрема, переобладнати спеціальні транспортні засоби для доставки основних ліків і витратних матеріалів, закупити генератори для регіональних лабораторій, підвищити доступність до медпослуг та забезпечити доставку ліків для хворих на туберкульоз і ВІЛ та тих, хто користується програмами профілактики разом зі спільнотами на регіональному рівні, а також організацію житла для пацієнтів з інфекційними захворюваннями, такими як мультирезистентний туберкульоз в інших областях.

За попередніми програмами Глобального фонду було залучено 913 млн доларів безповоротної фінансової допомоги для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і спрямовано ці кошти на заходи боротьби з соціально небезпечними хворобами в Україні. Як міжсекторальний орган з широким представництвом зацікавлених сторін Національна радаз питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу виконує роль координаційного механізму країни з реалізації програм Глобального фонду.

Виконавці програм Глобального фонду в Україні — основні реципієнти або розпорядники коштів, яких визначає та затверджує Національна рада. Наразі на 2024–2026 роки виконавцями програм визначені: державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України», міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» та БО «100 відсотків життя».