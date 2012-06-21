Минулими вихідними хтось працював на дачі, хтось вибрався на природу, а бабуся, донька і онучка Марченки відправилися фестивалити у Глухів. У невеликому містечку Сумської області пройшло кілька гучних заходів — фестиваль різьбярства, льону і щорічне зібрання байкерів.
Перший пленер різьби по дереву зібрав майстрів із різних регіонів України. Вони створили п’ять великих скульптур із кількаметрових колод, щоб подарувати їх Глухову. Подія відбувалася у сквері композиторів Бортнянського і Березовського. Найцікавішою, на мій погляд, стала скульптура «Дідо Всевидо» музиканта Антона Лубія зі Львова. Різьбярі проводили майстер-класи під наспіви бандуристів. Виконавець на колісній лірі Олександр Тріус (Три-Ус) з Ромен пояснив, що поляки називають цей інструмент «Реля карбова», бо нібито на ній звучать тільки дві ноти — ре і ля. Але лірник своїми піснями це спростував.
Байкерський фестиваль у селищі Білокопитове, що за 10 км від Глухова, за словами одного з організаторів Миколи Ковальчука, зібрав більш як 120 байкерів і півтори тисячі шанувальників з України, Білорусі та Росії, які вирізнялися відповідним зовнішнім виглядом. Увечері в їхньому наметовому містечку біля озера лунав рок і проходило фаєр-шоу. І там теж були цілі родини, зокрема десятилітній киянин Сашко Адамовський з дідусем Славою, бабусею Оленою і мамою Мар’яною. Хлопчик вразив спритністю на футбольному полі та віртуозністю за піаніно, коли грав Шопена.
Головною літньою принадою Глухова став Фестиваль льону, який зібрав на полі з тендітними блакитними квіточками більш як 200 містян та гостей у вишиванках, лляних чи конопляних сорочках. Найкращі вбрання відзначили призами — баночками меду. Були тут і численні VIP-гості, зокрема закордонні. Родзинкою фестивалю стало частування лляними і конопляними хлібом і олією. А найпопулярнішою розвагою була фотосесія на тлі блакитно-зеленого поля квітучого льону. Також можна було пройтися ярмарком з продуктами, косметикою, прикрасами, одягом і взуттям, виготовленими з льону і коноплі, послухати численні виступи музикантів та співаків.
…Родина Марченків чудово розважилася, набралася різних, але дуже позитивних вражень від подорожі у невеличке містечко Глухів.
Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО
для «Урядового кур’єра»