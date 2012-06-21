У день народження українського журналіста Романа Сущенка, незаконно заарештованого в Росії, Президент Петро Порошенко зустрівся з його родиною: дружиною Анжелою, донькою Юлією та сином Максимом. Ця зустріч стала маленьким вітанням нашому землякові й нагадуванням: на Батьківщині пам’ятають його й докладають максимум зусиль для звільнення.
І Президент, і уряд, і Міністерство закордонних справ роблять усе можливе задля якнайшвидшого повернення Романа додому із «катівень КДБ», куди його абсолютно несправедливо запроторила російська влада. «Йому зараз дуже не легко. Він проходить через страшенні випробування. Але те, як він себе тримає, є зразком для багатьох», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Президент висловив переконання, що як справжній патріот Роман гідно витримає всі випробування і як висококваліфікований журналіст після повернення на Батьківщину розповість правду про всі події: про війну, про російську окупацію України, про те, як українці нині об’єднані й борються за те, щоб визволити свою землю від російського агресора.
Президент поділився враженнями від листа Романа, якого отримав. «Був дуже зворушений сильною позицією сильної людини, сильного чоловіка, сильного українця. Ви маєте всі підстави дуже пишатися вашим батьком і рівнятися, бути схожими на нього, коли виростете», — звернувся Петро Порошенко до дітей журналіста.
Дружина Романа Сущенка Анжела подякувала главі держави за те, що він перейнявся долею журналіста та його сім’ї, і вони не залишилися сам на сам із бідою: «Нам дуже приємно, що вся Україна, всі хочуть, щоб наш тато повернувся скоріше додому».
На згадку про зустріч Петро Порошенко вручив сину журналіста Максимові годинник від Президента України. «Цей годинник я збирався вручити твоєму батькові. Він точно його отримає, але якщо ти дозволиш, я віддаю його тобі на зберігання. Ти його будеш носити й молитися, щоб батько скоріше повернувся додому», — сказав Петро Порошенко, одягаючи годинник на руку хлопчика.