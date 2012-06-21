Підбито підсумки першого етапу всеукраїнського соціального проекту про українське село «Сільський ревізор», у якому за статус найкращого в Україні змагалися два полтавські села — Хейлівщина та Гоголеве. Про це ми повідомляли в «Урядовому кур’єрі» від 10 лютого.
Нагадаємо, київські журналісти провели ревізію об’єктів соціальної інфраструктури у Полтавській, Чернігівській, Одеській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Черкаській областях. За п’ятибальною шкалою оцінювали кожен об’єкт соціальної сфери у селі: школа, дитсадок, фельдшерсько-акушерський пункт, амбулаторія, пошта, сільська рада, будинок культури, бібліотека, музей, стадіон, магазин, ферма, підприємства. Досліджували у балах стан доріг, вуличного освітлення, чистоту узбіч, водойм тощо. Публікували також сільський бюджет, де було вказано, звідки надходять соціальні кошти, на що і як їх витрачають.
«На національному рівні порушити проблему інфраструктури українського села; показати, що воно може бути комфортним місцем для проживання; перевірити, як про нього піклуються аграрії та держава», — так озвучила місію проекту його керівник Дарина Козоріз.
Творча група проекту щомісяця на кілька днів оселялася в обраному селі, спілкувалася з усіма, кого зустрічала. Показати українську громаду зсередини, її спільні й слабкі місця — мета «Сільського ревізора».
Проінспектували й вищеназвані полтавські села. Зокрема в Гоголевому Шишацького району проектантам дуже сподобалася тамтешня школа. І хоч там поганенькі дороги і є проблеми з інтернетом, зв’язком та вуличним освітленням, воно отримало 50 балів із 60.
За рік журналісти відвідали десять сіл, кожне з яких отримало нагороду та кошти на розвиток власної інфраструктури. За результатами голосування Гоголевому присвоїли почесне звання «Туристичне село —2016» та подарунковий сертифікат на суму 10 тисяч гривень. А головну нагороду і сертифікат на 100 тисяч гривень отримало село Денихівка Тетіївського району на Київщині.
На церемонії нагородження, що відбулася в Києві, заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова зазначила: «Пораділа, що є різні успішні села: портові, що мають бюджет по кілька десятків мільйонів гривень, і невеликі, котрі мають тисячі. Проте кожне село знайшло свою особливість, певну локальну родзинку, яку можна розвивати».