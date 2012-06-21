У селі Гоголеве на Полтавщині триває реконструкція центру дозвілля, який відкриють наступного року, до 210-ї річниці з дня народження Миколи Гоголя. У приміщенні вже замінили вікна, обладнали туалетні кімнати, перебудували сцену у великому глядацькому залі. Майже завершили роботи в холі, кімнаті звукооператорів, гримерних, бібліотеці. Реконструюють підлогу, підбирають кріплення для експонатів майбутніх виставок. Оновлений центр буде на балансі національного музею-заповідника Миколи Гоголя.
— Після реконструкції отримаємо Гоголівський культурний центр. Це дасть нам змогу втілювати нові цікаві проекти, варті уваги шанувальників Гоголя, — розповіла директор музею-заповідника Лідія Єнко. Вона подякувала голові Полтавської облдержадміністрації Валерієві Головку за допомогу з фінансуванням об’єкта.
За словами пані Лідії, у новому культурному центрі проводитимуть науково-практичні конференції, концерти в будь-яку пору року. Досі це було можливим тільки влітку. В центрі буде гарний виставковий зал, де розташують фондове зібрання, картини, керамічні вироби, книжки. У майбутньому тут відкриють філію музичної школи, аби діти громади могли всебічно розвиватися.
Територію музею також облаштують: викопають ставок та укріплять його береги, прокладуть кам’яні доріжки — такого самого кольору, як і біля музею.
— Такі культурні осередки ефективно працюватимуть на Полтавщину. Це не тільки великий плюс для громад, а й туристична привабливість нашого регіону. Нам є що показати гостям з інших областей і країн, — наголосив Валерій Головко.