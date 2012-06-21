На Черкащині відбувся VI Голландський день молока, під час якого власник ТОВ «Кищенці» Кейс Хусінга ділився шістнадцятирічним досвідом ведення молочного бізнесу в Україні. ТОВ «Кищенці» — учасник Асоціації виробників молока з 2011 року. Голландський день молока уже вчетверте відбувається в цьому господарстві, збираючи вітчизняних і європейських фермерів, спеціалістів для обміну безцінним досвідом.
Експерти молочної галузі розповіли, як отримати прибуткову і здорову корову. Продемонстрували майстер-класи з вирощування телят, лінійної оцінки великої рогатої худоби, бенчмаркінгу (систематичний пошук і впровадження найкращих практик) та провели семінар з питань якості молока, де кожен охочий мав змогу обговорити актуальні теми ведення молочного господарства та отримати відповіді на будь-які запитання. Фахівець Дмитро Нечипорук із «Цехаве корм» зокрема розповів, як реалізувати різні стратегії годівлі, аби досягти максимального розвитку телят. Мова йшла про те, які продукти найкраще впливають на розвиток телят, як отримати максимум від генетики, а також про необхідні управлінські дії. Експерт з молочного тваринництва Ріан ван Егмонд розповів про важливість низького вмісту соматичних клітин, відсутності антибіотиків в молоці та як цього досягти на практиці. Якщо фермер постачає молоко від здорових корів, зауважив він, переробник зможе виробити високоякісні молочні продукти для продажу за рентабельною ціною і, що найважливіше, запропонувати фермерові вигідніші фінансові умови. Отже, здорові корови, які дають здорове молоко, підвищують рентабельність інвестицій на тваринницьких господарствах та переробних підприємствах і загалом сприяють сталому розвитку і прибутковості молочної галузі.
— Нам завжди приємно ділитися досвідом. Я вірю, що разом ми зробимо українську молочну галузь набагато кращою. Уже створили власний кооператив з переробки молока, нині разом купуємо молокозавод, аби бути певними, що переробляємо молоко екстракласу. Завдяки цьому ми зможемо експортувати молочні продукти по всьому світу, — сказав Кейс Хусінга.
У Голландському дні молока взяли участь радник з питань сільського господарства Посольства Нідерландів Каролін Спаанс, начальник відділу розвитку галузей тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства Олена Альшанова та віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.