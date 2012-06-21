Луганські жінки задля відновлення миру в Україні створюватимуть блоги.   Програму з відновлення миру і діалогу реалізують у п’яти областях України, зокрема й  на Луганщині, завдяки Фундації  захисту прав людини. Мета — залучити якомога більше жінок до миротворчої діяльності.

«Ми звикли, що питаннями миру переймаються чоловіки. Та  кризовій ситуації вже понад три роки, тож час долучатися до миротворчого процесу саме жінкам, — каже голова правління Сєверодонецької агенції розвитку громади Віра Попсуй. — Маємо спробувати створити спільну блог-платформу.  Сподіваємося, що в цьому братимуть участь і жінки з тимчасово не підконтрольних урядові територій. Не плануємо агітувати за проведення якихось протестних акцій. А починати треба хоч би з того, щоб вийти у соціальні мережі, обговорити спільні проблеми, запропонувати власне бачення».

У межах  програми українок вчитимуть, як  наповнюватити блоги  якісним контентом і розвивати їх. 