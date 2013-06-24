Очільник Нацполіції Іван Вигівський провів робочу зустріч із представниками Консультативної місії Європейського Союзу. Сторони обговорили подальшу роботу щодо безпекового середовища на деокупованих територіях та заклали фундамент продовження співпраці на наступний рік. Про це повідомляє Урядовий портал.

Іван Вигівський зазначив, що в умовах воєнного стану Нацполіція виконує нові, непритаманні у мирний час відомству завдання - йдеться про участь у бойових діях, стабілізаційних заходах, евакуації, розслідуванні воєнних злочинів та ідентифікації невстановлених тіл громадян.

Він додав, що розслідування воєнних злочинів є одним з пріоритетів в діяльності відомства. Зокрема слідчі Нацполіції з початком воєнної агресії рф розпочали понад 100 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України воєнних злочинів рф.

Голова Нацполіції наголосив, що Консультативна місія Європейського Союзу надає всебічну підтримку та допомогу українським поліцейських з питань проведення стабілізаційних заходів та відновлення діяльності Нацполіції на деокупованих територіях. Ця співпраця важлива і для механізмів протидії злочинності, в першу чергу організованій та транскордонній, а також заходи з розвитку роботи підрозділів кримінального аналізу в Нацполіції:

«Багато напрямків роботи щодо правоохоронної діяльності здійснюються у взаємодії з нашими партнерами з Консультативної місії Європейського Союзу. За певними напрямами ми вже маємо багаторічний досвід співпраці, за деякими почали взаємодіяти вже після початку повномасштабної війни. Для нас є важливим спільна робота над нашими планами та заходами співробітництва, врахування ідей та думок партнерів, можливо, більш практичний аспект нашої взаємодії».