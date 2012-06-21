Діюча голови ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде після відвідання в межах робочого візиту до України Маріупольського морського порту прибула на КПВВ "Новотроїцьке".

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Twitter заступник міністра закордоннних справ Василь Боднар, який супроводжує голову ОБСЄ у поїздці.

"Делегація ОБСЄ на чолі з Анн Лінде прибула на КПВВ "Новотроїцьке". Проводиться брифінг керівництва області і відповідного підрозділу ДПСУ", – написав Боднар.

Раніше заступник міністра повідомив, що голова ОБСЄ відвідала Маріупольський морський торговельний порт, керівництво якого поінформувало Лінде про стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою.

Анн Лінде під час перебування у Маріуполі наголосила на необхідності дотримання суверенітету та територіальної цілісності України.

"У порту Маріуполя на Азовському морі підбиваємо підсумки ситуації з безпекою в регіоні після нещодавнього напруження. Суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов’язань ОБСЄ", – йдеться у дописі.

Згодом діюча голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала розташоване неподалік окупованого Донецька місто Красногорівку і поспілкувалася з місцевими жителями.

"Діюча голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала Красногорівку – мабуть, один із найближчих до окупованого Донецька наших населених пунктів. Пані міністр мала можливість поспілкуватися з місцевими жителями, керівництвом і працівниками лікарні, яка неодноразово потрапляла під обстріли російських збройних формувань", – про це написав на сторінці у Facebook заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Дипломат додав, що окремий брифінг для делегації ОБСЄ провели представники Міжнародного Червоного Хреста.