Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Голова правління Національного банку України Кирило Шевченко розповів у своєму інтерв’ю zn.ua, чим не задоволений Міжнародний валютний фонд та які він поставив умови перед видачею наступних траншів кредиту нашій країні.

За його словами, тривають перемовини відносно проєкту Державного бюджету України на 2021 рік. Також відбуваються дискусії щодо антикорупційної політики.

Як підкреслює Шевченко, ми розуміємо, що у середньостроковій перспективі треба звужувати дефіцит бюджету до 2-3% ВВП, але у теперішніх складних економічних умовах це зробити дуже важко.

Кирило Шевченко нагадує, що з боку головного фінансового регулятора немає жодної невиконаної умови. Наприклад, було ухвалено трирічні плани скорочення обсягів токсичних кредитів у державних банках і цей показник справді став значно зменшуватися. Правда, Нацбанку України спільно із Верховною Радою треба внести зміни до закону про банки та банківську діяльність, однак цю умову практично виконано.

Нагадаємо, що рішення про надання кредиту від МВФ Україні в обсягах 5 мільярдів доларів було ухвалено 9 червня 2020 року. Частина коштів цього кредиту повинна була піти на підтримку економіки, яка страждає від кризи, спричиненої коронавірусною пандемією. Також інша частина кредиту мала піти на виплату пенсій та заробітних плат державним службовцям та бюджетникам.