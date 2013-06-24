Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Послом США при НАТО Метью Вітакером. Обговорили підсумки саміту НАТО в Анкарі, зокрема важливі рішення для захисту українського неба та їх реалізацію. Насамперед ідеться про домовленості щодо ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

«Я думаю, що це був дуже успішний саміт, і під час візиту ми обговорили багато різних питань. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за велику підтримку», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський поінформував Метью Вітакера про ситуацію на полі бою.

«Кожного дня нашим воїнам складно, звісно, і це зрозуміло. Але ініціатива не в руках росіян, і я думаю, що це добре», — зазначив глава держави.

Ішлося і про роботу над майбутньою угодою у форматі Drone Deal між Україною та Сполученими Штатами і вже підписані документи, які наближають до Drone Deal. Важливо, що зараз є змога відправляти українські дрони до США для випробувань. Президент подякував Метью Вітакеру за його внесок у реалізацію програми PURL, яка дуже допомагає Україні отримувати необхідні засоби для захисту неба.

«PURL — це дуже великий успіх. Це було створено Президентом Трампом рік тому, він просив мене координувати це. Я думаю, що ми вийшли вже на майже 8 мільярдів доларів. Це американське спорядження, яке було оплачене європейськими коштами. І саме так ця програма і закладалася. Програма має розвиватися і бути ще більш успішною, щоб вам допомогти», — наголосив Посол США при НАТО.

Володимир Зеленський вручив орден «За заслуги» III ступеня командувачу Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України та Групи сприяння безпеці­Україна генерал­лейтенанту Кертісу Баззарду, який також був присутній на зустрічі, і подякував за підтримку.

Президент України разом із переговорною командою — Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим і Сергієм Кислицею — провів телефонну розмову з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Головна тема обговорення — як активізувати дипломатію та наблизити мир.

«Мир потрібен — мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема щоб продовжити роботу над усім, що обговорили», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський подякував Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхні особисті зусилля заради миру та Президентові Трампу й американському народові за незмінну підтримку.

Джерело:

Офіс Президента