Портал robota.ua за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури провів опитування* щодо викликів у працевлаштуванні вимушено переміщених осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

Переважна більшість опитаних (56,2%) наразі не мають роботи і активно її шукають. При цьому чверть респондентів (26,2%) хоча і працевлаштовані, але шукають краще місце роботи. Більш ніж половина опитаних (64,4%) шукають повну зайнятість, а неповна зайнятість або фриланс цікавить 39% та 16,5% опитаних відповідно.

Преференції щодо наявності освіти та досвіду розділяються майже рівномірно: роботу без досвіду чи спеціалізованої освіти шукають 37,8% опитаних, з досвідом — 33,7%, за спеціальністю — 28,5%. У розрізі спеціальностей найбільш поширеними серед респондентів є економіст, юрист, прибиральниця або посудомийка, вчитель або спеціаліст з соціального забезпечення, швачка, супервайзер, мерчендайзер, касир та спеціаліст відділу кадрів, продавець та водій.

Більшість опитаних шукають роботу недалеко від місця проживання (58,8%), а для 27,7% ключовими є умови роботи та розмір оплати праці.

Головними проблемами у пошуку роботи називають низьку оплату праці, небажання роботодавця наймати на роботу ВПО, відсутність вакансій за рівнем освіти та досвідом, недостатність професійних навичок та досвіду роботи, брак підтримки у пошуку роботи або ж неактуальність професії. Більшість респондентів потребують допомоги у пошуку вакансій та складанні резюме, а також у проведенні співбесіди з роботодавцями.

«Забезпечення роботою вимушено переміщених осіб дозволить покращити життя тисяч переселенців по всій Україні і посилити економічний потенціал громад. Адже ключове завдання критичного відновлення — це забезпечення нормального життя українців, наскільки це можливо в умовах війни», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Результати опитування стануть основою спільного проекту «Робота та відновлення» щодо пошуку роботи для ВПО. У рамках проекту переміщеним особам будуть надані актуальні вакансії Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також підприємств та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

*Опитування проводилось анонімно, методом заповнення онлайн-анкети у квітні-травні 2023 року. Участь в онлайн-опитуванні взяли 267 осіб. Більшість опитаних (91,8%) - жінки, основні вікові групи: 25-34 роки (13,1%), 35-44 роки (49,4%) та 45-54 (24,3%). Переважна частина опитуваних до вимушеного переселення проживали у Донецькій (30%), Луганській (24%), Харківській (14,2%), Запорізькій (10,4%) та Херсонській (10,5%) областях. Найбільш поширені регіони для переселення: Київ та Київська область, а також Дніпропетровська, Івано-Франківська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та Тернопільська області.