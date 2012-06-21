У зв’язку з ремонтними роботами знаменитий лондонський годинник Біг-Бен замовкне наступного тижня на чотири роки – до 2021 року.
Востаннє куранти пробили час у понеділок опівдні, 14 серпня. Після того вони не працюватимуть, доки триматиме ремонт годинника та вежі Вестмінстерського палацу — Вежі Єлизавети.
Великий дзвін вежі звучав на початку кожної години впродовж 157 років.
Востаннє він замовкав у 2007 році, а до того це відбувалося під час капітальних ремонтів між 1983 і 1985 роками.
Куранти битимуть лише на такі важливі свята як Новорічна ніч та Поминальна неділя.
Кажуть, що Вежа Єлизавети є будівлею, яку найбільше фотографують у Британії.
Ремонтна бригада наразі встановила риштування, розпочалися роботи з відновлення та реконструкції внутрішньої частини вежі.
Під час ремонтних робіт електричний двигун продовжуватиме працювати, але сам годинник тимчасово зупинять.
Будівля британського парламенту також потребує ремонту, тому під час облицювальних робіт парламентарів на деякій час перемістять до іншої будівлі.