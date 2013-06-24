Днями спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну з візитом. Поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Як повідомляє МЗС, під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою китайську сторону було проінформовано щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Керівник вітчизняного зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Міністр відзначив важливість участі Китаю в реалізації формули миру Президента України, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.

Сторони обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин і домовилися розширювати діалог.