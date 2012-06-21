Українська влада не достатньою мірою використовує засоби культурної дипломатії у зовнішній політиці.
Таку думку в інтерв’ю, опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр», висловив Директор Національного інституту стратегічних досліджень, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін.
«Мені здається, що у цьому напрямі ми постійно спізнюємося. Що сталося в Голландії з референдумом про затвердження Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною? Фактично ми його провалили, хоча з дипломатичних каналів знали про загрози негативного голосування», – сказав Горбулін.
Він переконаний, що Київ достатнім чином «не використав культурну дипломатію як основний засіб, котрий міг би змінити точку зору голландців». Горбулін вважає, що «ми завезли в Нідерланди свої бригади, які несли якусь, так би мовити, українську культуру з великим запізненням, чим тільки погіршили ситуацію».
На його думку, у боротьбі за долю нідерландського референдуму щодо асоціації «незадіяним залишився величезний культурний пласт» – відомі на весь світ українські оперні співаки, який варто було «привезти до Голландії, щоб вони побачили, що наша країна має глибоку культуру».
«Мені здається, що у першу чергу Міністерство закордонних справ недооцінює роль культурної експансії образу України до західних країн», – наголосив Горбулін, додавши, що його дратує факт, що закордоном знають тільки братів Кличків та Андрія Шевченка, «а широкі пласти сучасної української культури не мають виходу на міжнародну арену».