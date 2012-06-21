Як розповіли ВВС Україна у Карпатському біосферному заповіднику, вигоріло близько 1 га території, проте нарциси не постраждали.

«Нарциси ще в землі, на глибині 2025 см. Тому для них біди немає», розповіла інспектор заповідника Олена Бабич, яка 36 років працює в долині.

За її словами, згоріла лише суха трава зверху, земля ще мокра. Інші рослини від пожежі також не постраждали.

Минулі роки подібні пожежі вже траплялися у заповіднику. Вони також не нашкодили квітам.

Проте, як зазначила пані Бабич, якщо подібна пожежа станеться в квітні, тоді квіти можуть постраждати.

Розквітають нарциси у травні.

Долину охороняють, проте територія не є закритою, і люди можуть добиратися через неї до навколишніх сіл, розповів начальник науково-дослідного відділення «Долина нарцисів»заповідника Олександр Навроцький.

Причини пожежі невідомі. Одна з версій що це міг бути кинутий недопалок. Пан Навроцький подаватиме звіт про подію керівництву заповідника.

«Легендарна долина нарцисів ранньою весною перетворюється ще й на долину пролісків і шафранів. Зазвичай так і було. Але цьогоріч вона майже суцільне згарище», обурюється журналістка видання uzhgorod.in Алла Хаятова. 

ВВС Україна