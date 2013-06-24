В Україні на базі Національного фонду досліджень запрацював офіс Горизонт Європа. Проєкт фінансує Європейська комісія. Це сприятиме більшій участі українських інноваторів у європейському дослідницькому просторі, а також інтеграції між науковими ком’юніті ЄС та нашої країни.

«У нас триває повномасштабна війна, але під час таких криз і народжуються інновації та технології, здатні змінювати ситуацію не тільки на полі бою, а й у різних галузях. Наука, інновації та технології набувають нового сенсу й мають стати трендом у нашому суспільстві. Щоб діти ще за шкільною партою почали поважати, закохуватися в цей напрям і розуміли, що тут є перспектива. Наше завдання — зробити так, щоб продукти інтелектуальної власності України відігравали важливу роль в розвитку Європейського Союзу. Ми робитимемо це нормативним реінжинірингом, змінюючи процеси й відкриваючи можливості для наукових установ та науковців», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Офіс Горизонт Європа відкрили в межах Рамкової програми Горизонт Європа. Це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій з бюджетом 95,5 млрд євро на період 2021—2027 років.

У червні 2022 року до програми приєдналася Україна й набула статусу асоційованої країни. Завдяки цьому українські дослідники та інноватори змогли брати участь у конкурсах і програмах нарівні з партнерами з краін-членів ЄС та здобули право на отримання фінансування. Серед ключових показників програми в Україні: понад 26 млн грн отриманого фінансування у 2021—2023 роках; 97 укладених угод за проєктами; 130 учасників від Украіни; 18,5% успішних грантових заявок.

Відтепер українські науковці матимуть ще більше можливостей. Офіс Горизонт Європа дасть змогу нашим дослідникам ефективніше співпрацювати на європейському рівні та швидше інтегруватися до ініціатив ЄС, повідомляє Мінцифри.