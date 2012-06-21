Логіка госпітальних округів полягає в тому, щоб упорядкувати мережу стаціонарної допомоги у всій країні, й зробити її однорідною. Про це в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» розповів заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк. «Щоб не було такого, коли в одній області прекрасна структура госпіталів, а в іншій її взагалі немає».
Водночас саму мережу необхідно зробити більш структурованою, щоб лікарню оцінювали не лише за кількістю ліжок, а й за якістю допомоги. А вона безпосередньо залежить від навантаження на лікаря.
«Наша проблема полягає в тому, що багато лікарень, особливо районних, недозавантажені, і там є лише видимість медичної допомоги. Один із прикладів, які я бачив, — районна лікарня в Сумській області, де за півроку прийняли аж 11(!) пологів. Це означає, що пологи вони бачать раз на кілька тижнів. І питання в тому, чи якась притомна людина захоче там народжувати. Ось і виходить, що лікарня ніби є, але насправді її немає». Тому госпітальні округи — це доступність якісної послуги, — наголосив Павло Ковтонюк.