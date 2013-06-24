Міністерство оборони розробляє програму інфраструктурного оновлення госпітальної мережі, де проходять реабілітацію захисники та захисниці. «Комплексно оновлюємо систему реабілітації для наших воїнів. Це один із головних пріоритетів Міністерства оборони. Потреба у фінансуванні модернізації реабілітаційних госпіталів становить майже 8 мільярдів гривень. 2026 року плануємо інвестувати понад 700 мільйонів гривень з державного бюджету в розвиток шпиталів. Ідеться про завершення вже розпочатих проєктів, розроблення проєктної документації та початок будівництва», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він додав, що водночас Україна активно залучає до таких проєктів міжнародних партнерів. Понад рік у межах пакета комплексної допомоги НАТО реалізують проєкт «Реноватор», сфокусований на п’яти ключових закладах. Завдяки йому відбувається інфраструктурне оновлення, закупівля сучасного обладнання та навчання медичного персоналу. У проєкті акумульовано 80 млн євро (потреба — 200 млн євро).

Міністр закликав міжнародних партнерів долучатися до проєкту «Реноватор» або реалізовувати інші ініціативи з розвитку реабілітаційних закладів, повідомляє Міноборони.