Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

З початку нинішнього року Херсонську область відвідали 3,7 мільйонів туристів. Такі дані озвучив начальник управління туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації Микола Шаповал, посилаючись на інформацію від мобільного оператора Київстар. Більшість гостей таврійського краю обирали відпочинок на узбережжях Чорного та Азовського морів. Натомість 175 тисяч екскурсантів відвідали такі біосферні заповідники, як Асканія Нова та Чорноморський та п’ять національних природних парків (Джарилгацький, Нижньодніпровський, Азово-Сиваський, Олешківські піски та Кам’янська Січ).

Кількість відвідувачів об’єктів природно-заповідного фонду зросла на 15% порівняно з 2019-им роком. Микола Шаповал вважає, що з урахуванням карантинних обмежень більша кількість людей намагалися за менш короткий час поєднати пасивний пляжний відпочинок з отриманням екскурсійних послуг в національних парках та заповідниках. Так, знамениту найбільшу в Європі пустелю «Олешківські піски» у 2020-му році відвідали 11 630 людей, що на 135% більше ніж у минулому році. Збільшення відвідувачів пов’язане з тим, що кожен представник туристичного бізнесу області проводить організовані тури до пустелі та активно займається їх продажами. Окрім цього, управління туризму та курортів провело потужну промоційну кампанію після відновлення авіасполучення до Херсона.

Ще однією відомою локацією є Національний природний (НПП) «Джарилгацький», або як його ще називають «Джа». У нинішньому сезоні цей парк відвідало 57 309 відвідувачів, що на 30% більше ніж у минулого року. Цей показник є найвищим за всю історію існування НПП. Натомість негативну динаміку відвідувань туристами показав Національний природний парк «Азово-Сиваський», основним об’єктом якого є відомий своєю унікальною природою острів Бирючий. Нажаль, у цьому році його відвідало лише 570 екскурсантів, що на 92% менше ніж минулого року. Херсонська облдержадміністрація рекомендувала дирекції парку розробити план заходів із налагодження відвідування відпочиваючими острову. Також негативна тенденція спостерігалася і в Чорноморському біосферному заповіднику, який відвідали на 82% менше людей, ніж минулого року. А найбільш прогресивним національним парком, що має гарну позитивну динаміку виявився НПП «Нижньодніпровський», який відвідало майже вдвічі більше туристів, ніж у 2019-му році.

Микола Шаповал зазначає, що незважаючи на ситуацію в країні, у нинішньому році відбувся розвиток туризму в нашій області. «Ми спостерігаємо, що кількість людей, яких ми впевнено можемо назвати туристами, зростає, — каже він. — Наші гості бажають пізнавати щось нове та отримувати якісні послуги, що сприятиме повторним відвідуванням регіону та конкретних локацій. Все менше людей обирають пасивний відпочинок. І це — та тенденція до розвитку, яка не може не тішити», — каже він. А ще зазначає, що в наступному сезоні є над чим працювати в сфері задоволення потреб туристів.