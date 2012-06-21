Державне літакобудівне підприємство «Антонов» поділяє пропозицію уряду й зацікавлене у використанні аеродрому «Київ-Антонов» у Гостомелі для обслуговування лоу-кост авіакомпаній. І готує бізнес-план відповідного проекту.
«На виконання розпорядження Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, даного під час наради за участю представників ДП «Антонов» у Кабінеті Міністрів, сформовано робочу групу з підготовки бізнес-плану щодо використання аеродрому «Київ-Антонов» у смт Гостомель для обслуговування лоу-кост авіакомпаній, — цитує повідомлення прес-служби підприємства департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Цей аеродром сертифіковано за 1 категорією ICAO, він може приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом усього року. На сьогодні летовище використовують як порт для вантажних літаків та проведення льотних випробувань».
Розвиток інфраструктури в напрямі обслуговування пасажирів стане корисним не лише для аеропорту, а й для регіону загалом. «Одним з важливих чинників стане створення нових робочих місць», — стверджують на підприємстві й відкидають усі заяви про неготовність виконати поставлене урядом завдання.