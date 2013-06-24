Європарламент закликав Європейську раду бути готовою без зволікань ухвалити запровадження жорстких санкцій, якщо Росія спрямує свою армію проти України. Під санкційні обмеження мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну, люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин. Про це йдеться у резолюції Європарламенту «Ситуація на українському кордоні та на окупованих Росією територіях України», яку було ухвалено під час сесійного засідання у Страсбурзі. Резолюцію підтримали 548 євродепутатів, 69 проголосували проти.

Фінансові та фізичні активи осіб, які потраплять під санкції, слід заморозити, а їм самим відмовити у в’їзді на територію країн Євросоюзу, йдеться в резолюції. Євродепутати закликають відключити Росію від платіжної системи SWIFT і спрямувати санкційні обмеження «на важливі сектори російської економіки», що підірве фінансування розвідувальних служб і армії РФ.

«У разі нападу Росії на Україну першою і негайною дією ЄС має бути скасування всіх можливостей для подорожей та безвізового режиму для власників російських дипломатичних паспортів, за винятком акредитованих дипломатів. Держави-члени мають заявити, що вони більше не є зручним місцем для зберігання російських статків та інвестицій незрозумілого походження», — наголошують євродепутати. Вони закликають ЄС запровадити проти російських урядовців і олігархів глобальний механізм антикорупційних санкцій. Європарламент наголошує, що інвестиції російських олігархів «підривають демократичні процеси та інституції, поширюючи глобальну корупцію».

Євросоюз має терміново розпочати заходи зі зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв і «виявити відчутнішу енергетичну солідарність з Україною», йдеться в резолюції. У зв’язку з цим депутати закликають європейські інституції та уряди країн-членів Євросоюзу зробити все можливе, аби газопровід «Північний потік-2» не було введено в експлуатацію, незалежно від того, чи відповідає він певним пунктам положень Газової директиви ЄС.

Європарламент засудив «значне нарощування російських збройних сил уздовж кордонів з Україною» і відкинув «будь-які виправдання Росії з цього приводу». Євродепутати вважають, що Москва зумисне провокує ескалацію, щоб отримувати політичні поступки від Заходу за рахунок України. «Компроміси або дії з умиротворення з боку Заходу російська сторона сприйматиме як слабкість, вони підштовхуватимуть її до подальшої ескалації агресивних підходів», — йдеться в резолюції.

У Брюсселі вважають, що стягнення російських військ до українського кордону слід сприймати як елемент гібридної війни, яку Кремль веде проти ЄС та «його однодумців». Мета її — створення хаосу, неспокою та дестабілізації. «Росія використовує сукупність загроз, таких як військові, цифрові, енергетичні й дезінформаційні, користуючись перевагами відкритої системи ЄС, щоб послабити її», — зазначено в документі. ЄС нарешті має усвідомлювати «власну вразливість і вразливість сусідів-партнерів» і зміцнювати стійкість, щоб мати змогу ефективно протистояти будь-яким гібридним атакам Кремля.

Європарламент наголошує: вибір країною будь-яких альянсів не потребує схвалення третьої сторони. Тому законодавці не визнають правомірними намагання Росії зарахувати деякі країни до своєї сфери впливу. Резолюція підтверджує, що «діалог між ЄС та Україною з питань безпеки має бути амбітним» і наголошує, що дружні країни зобов’язані посилити свою військову підтримку Україні та надання їй оборонної зброї відповідно до статті 51 Статуту ООН, що дає право на індивідуальну та колективну самооборону.