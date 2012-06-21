Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Великий сніговий покрив, нові значні опади, ожеледиця — всі ці природні явища вимагають організованості, скоординованості дій усіх служб на місцях. Під неослабним контролем тримає їх Черкаська облдержадміністрація. Профільні служби напрацювали алгоритм дій у всіх населених пунктах під час засідання обласного оперативного штабу.
— Ми врахували попередній досвід ускладнення погодних умов та спричинені ними наслідки, — зазначив начальник Служби автомобільних доріг області Владислав Демиденко. — Це стосується й поповнення необхідних матеріалів, забезпечення проїзності міжнародними трасами. Нині у нас є 4 тисячі тонн протиожеледних матеріалів, близько 200 тонн технічної солі. Щодо пального, то запаслися достатньою кількістю бензину та дизельного пального. Технічний ресурс залучаємо на повну. Зараз найскладніша ситуація саме у південних районах, де очікуються найбільші опади.
У районах важка техніка працюватиме і вночі, підтримку дорожникам нададуть місцеві сільгоспвиробники.
Традиційно до розчистки доріг долучають і ресурси військових частин. Начальник Управління ДСНС України у Черкаській області, генерал-майор служби цивільного захисту Віктор Гвоздь зауважив, що у кожному районі вже є відпрацьовані списки, яку техніку можна задіяти.