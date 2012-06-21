Три липневі дні біля підніжжя гори Говерла (Ворохтянське лісництво на Івано-Франківщині) тривала Всеукраїнська акція, спрямована на поширення правдивої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації проти України, «Говерла».
Зорганізували захід Міністерство молоді та спорту, департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух».
Учасники акції обговорювали питання щодо поширення правдивої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації проти України серед молоді, обмінювались досвідом та налагоджували співпрацю між активістами із різних регіонів країни, які працюють у царині національно-патріотичного виховання.
Цікаві лекції, інтелектуальні дискусії, спортивні та інтелектуальні змагання, перегляд документальних фільмів, гутірки, ватра, зустріч з бійцями АТО, літературні читання, підйом на гору Говерла та багато іншого — далеко не повний перелік заходів, що відбулись в межах акції.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»