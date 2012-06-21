У Миколаївській міській бібліотеці ім. М. Кропивницького відбувся вечір, присвячений 90-річчю створення миколаївського радіо та 60-річчя телебачення. У заході взяли участь колишні і нинішні співробітники радіо й телебачення, глядачі й друзі теле- та радіоредакцій. Присутні переглянули рідкісні кадри кінохроніки, в якій відображено шлях миколаївського телебачення й радіо від державного до суспільного. Колишній генеральний директор Олександр Митрофанов і його заступник Олександр Топчий розповіли про досягнення телеканалу «Миколаїв» у створенні фестивальних творчих робіт. Виявилося, що саме миколаївці завжди здобували призові місця у престижному конкурсі для телевізійників «Калинові острови».
На вечорі демонстрували унікальну кінохроніку 1961 року, яку оцифрували в межах проєкту Державного архіву Миколаївської області та Українського культурного фонду «Історія Миколаївської області 1960—70-х рр. ХХ століття в кіно- та фотодокументах». Присутні переглянули фрагменти фільмів та телепроєктів «Живу на вулиці Діоніса», «Кінбурн — планета любові», «Білі хмари на тлі золотому», «Дорога до себе», «Сузір’я», «70 років до майбутнього».
До святкової дати в бібліотеці ім. М. Кропивницького відкрито предметно-документальну виставку, яка продемонструвала розвиток і становлення миколаївського телебачення і радіомовлення. На виставці представлено рідкісні документи, світлини, книжки, картини з особистих архівів працівників телерадіокомпанії, телевізійне обладнання минулого століття.