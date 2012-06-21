Літній відпочинок добігає кінця, незабаром школярі знову сядуть за парти, і для декого цей навчальний рік стане випускним. Тож фахівці служби зайнятості Луганщини вирішили влітку допомогти майбутнім випускникам, які відпочивають у дитячих оздоровчих таборах, із вибором професії.
«Уперше за кілька останніх років дитячий оздоровчий табір «Перлина», що працює на базі Новопсковського санаторію «Перлина», прийняв три оздоровчі зміни відпочивальників, і кожну зміну з учнями працювали співробітники Новопсковського районного центру зайнятості», — каже заступник начальника відділу активної підтримки безробітних Новопсковського РЦЗ Ірина Гуляєва. За її словами, відвідування табору відпочинку відбувається з використанням мобільного центру зайнятості, аби допомогти дітям ознайомитися з різними професіями. В межах акції співробітники центру зайнятості запропонували дітям взяти участь у профорієнтаційній грі-змаганні «Калейдоскоп професій». Школярі змагалися в конкурсах «Професії казкових героїв» та «Алфавіт професій», і в такий спосіб, цікаво та з гумором, було визначено рівень обізнаності школярів зі світом професій. Протягом лише одного дня послугами мобільного центру зайнятості скористалися 52 дитини. Зацікавлені очі, враження від пізнання нового та невідомого, азарт змагання, дух перемоги, щирі усмішки — це доказ того, що пізнавальний відпочинок вдався.