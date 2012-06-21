Працівники ПАТ «Черкасиобленерго» регулярно виходять із плакатами на протести, щоб не дати забути про проблему з невиплатою зарплати, якої вони не одержують уже чотири місяці. Нещодавно енергетики пікетували найбільшого боржника за спожиту електрику — ПАТ «Азот», оскільки проблеми електропостачальної компанії також пов’язані з хіміками, які заборгували за електроенергію майже 1,6 мільярда гривень.

Владі довелося втрутитися

Голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, втрутившись у ситуацію, запропонував керівництву ПАТ «Азот» переглянути розрахунок екологічної броні, тобто мінімального рівня споживання підприємством електричної енергії, що забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Про це він повідомив на зустрічі з ініціативною групою від ПАТ «Черкасиобленерго». Як пояснив Юрій Ткаченко, зменшення «Азотом» екологічної броні дасть змогу виконати умову НКРЕКП, щоб переглянути алгоритм розрахунку Черкасиобленерго з ДП «Енергоринок». А відтак почати виплату зарплати його працівникам (кошти підприємства нині автоматично перераховують на ДП «Енергоринок»).

— Уже кілька місяців не знижується градус напруги довкола двох підприємств в обласному центрі — «Азоту» й Черкасиобленерго, — зауважив очільник області. — Проблеми там комплексні. І, на жаль, важелів впливу в нас не так багато, адже це публічні акціонерні товариства. Водночас ідеться про долі тисяч черкащан, які там працюють. Тому ми не можемо лишатися осторонь. Постійно комунікуємо з центральними органами влади з цього приводу, з керівництвом підприємств. Проблема з Черкасиобленерго частково пов’язана з «Азотом» — через борги останнього за електроенергію. Тому спільно напрацьовуємо механізм, як усе врегулювати.

Нещодавно в Кабінеті Міністрів відбулася нарада під головуванням заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуарда Кругляка. На ній зокрема рекомендовано ПАТ «Азот» спільно з представниками Держенергонагляду опрацювати питання перегляду розрахунку екологічної броні та можливості зниження її обсягу.

— Зараз чекаємо на реакцію від керівництва ПАТ «Азот» і розраховуємо на його соціальну відповідальність, — підсумував голова облдержадміністрації.

Люди перекрили трасу

— День у день соціальна напруга лише посилюється. Держава має негайно втрутитися у ситуацію, — вважає депутат міської ради Тарас Коломієць. — Працівникам насамперед потрібна зарплата, а власники й акціонери нехай між собою розбираються, хто з них важливіший. Від затримки зарплат страждає міський бюджет, який недоодержує податків. Це ненормально.

Загалом же, за його словами, останнім часом в економіці міста склалася непроста ситуація. Черкасиобленерго — вже третє підприємство, яке має проблеми з виплатою заробітної плати працівникам. Перед цим пікетували працівники «Азоту» і перекривали дорогу робітники Черкаської продовольчої компанії.

— За нашими підрахунками, через це міський бюджет може втратити до 100 мільйонів гривень податків, а це вплине на виплату зарплати бюджетникам: учителям, медикам і працівникам дитячих садочків, — переконаний депутат.

Цими днями працівники ПАТ «Черкасиобленерго» перекрили автотрасу Черкаси — Золотоноша біля села Благодатне. Люди вимагають повернути борги із заробітної плати й не бажають бачити на посаді керівника підприємства Світлану Кузьмінську, яку підозрюють у розкраданні грошей, що фактично й призвело до банкрутства Черкасиобленерго. У березні цього року Генпрокуратура і Національна поліція України повідомили тодішнього керівника ПАТ «Черкасиобленерго» Світлану Кузьмінську про підозру в розтраті майна на загальну суму 61 мільйон гривень. Недавно ж Печерський райсуд Києва заборонив ПАТ «Черкасиобленерго» здійснювати будь-які дії, спрямовані на зміну керівника. Так було задоволено позов колишньої очільниці підприємства, яка вважає, що наказ про її звільнення був незаконним.

«На жаль, досі фактично нічого не робиться, щоб розв’язати проблему з кількамісячною заборгованістю з виплати заробітної плати працівникам «Черкасиобленерго», — так лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко відреагував на черговий протест черкащан. Тому, на його переконання, урядовці мають або змусити власників обленерго негайно врегулювати цю ситуацію, або (якщо ті не спроможні цього зробити) необхідно розглянути питання про повернення підприємства в державну власність.