21—22 січня в столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Так, 21 січня (субота) ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
♦ Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
♦ Деснянському районі на вул. Милославській (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
♦ Дніпровському районі на вул. В. Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
♦ Оболонському районі на просп. Оболонський, 21-43;
♦ Печерському районі на вул. К. Білокур;
♦ Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі на вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
♦ Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
♦ Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.
22 січня (неділя) у:
♦ Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинній, 81-91;
♦ Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;
♦ Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.