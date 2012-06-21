30 вересня та 1 жовтня у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Так, ярмарки триватимуть 30 вересня (субота) в:
♦ Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 4-10;
♦ Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
♦ Деснянському районі на вул. М. Закревського (в межах просп. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера), вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового);
♦ Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 9-19;
♦ Оболонському районі на вул. Йорданська, 1-9;
♦ Печерському районі на вул. К. Білокур;
♦ Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі на вул. Григоровича-Барського, 7;
♦ Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А).
1 жовтня (неділя) в:
♦ Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Святошинському районі на бульварі Академіка Вернадського, 79;
♦ Солом’янському районі на вул. Федора Ернста, 14А.