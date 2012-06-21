Ремонт на черкаському мосту через Дніпро, який розпочався 19 червня нинішнього року, на думку голови облдерждміністрації Юрія Ткаченка, здійснюється занадто повільними темпами. Виконує його підрядне підприємство ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком». Нині ремонтники фрезерують старе асфальтобетонне покриття та розбирають захисний шар мостових плит.
Особливо уповільнилися роботи протягом останніх тижнів. Хоч і була об’єктивна причина: через надзвичайну ситуацію на лівому березі внаслідок негоди необхідно було забезпечити проїзд спецтранспорту та вантажівок із будівельними матеріалами поза визначеними для проїзду «вікнами». Однак ремонт слід значно прискорити.
На нараді за участю служби автомобільних доріг області, громадської ради при ній, а також підрядної організації та фахівців з Укравтодору вирішили для прискорення робіт збільшити кількість бригад (щонайменше вдвічі), інтенсивніше працювати, зокрема, вночі. Підрядник відкоригує графік роботи. Облдержадміністрація посилить контроль за ходом ремонту.
Нині міст через Дніпро проїзний у визначені «вікна»: з 6.00 до 9.00 та з 16.00 до 19.00. Причому лише для рейсових автобусів, спецтранспорту та приватних авто вагою до п'яти тонн.